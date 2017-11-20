Almanya’da Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan henüz 15 aylık olan Kartal bebekten müjdeli haber geldi. Kartal bebeğe uygun kalp bulundu.

Almanya’da bir Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan 15 aylık Kartal Yıldırım’ın kalp nakli olması gerekiyordu. Türkiye Kartal bebeğin kalp nakli için gerekli olan 1 milyon 99 bin Euro’yu sosyal medyanın gücüyle 19 saatte eksiksiz bir şekilde toplamıştı. Yaklaşık 5 aydır hiçbir gelişme yaşanmayan Kartal bebekten sonunda güzel haber geldi.

MİNİK KARTAL’A UYGUN KALP BULUNDU

Henüz 15 aylık olan ve kalp nakli olmak için bekleyen Kartal Yıldırım, tüm Türkiye’yi kenetlemiş ve sadece 19 saat içinde kendisine kalp nakli için gerekli olan parayı bulmalarını sağlamıştı. Küçük bedeniyle hayat mücadelesi veren Kartal bebeğin ameliyat parası tamamlanmış ancak uygun kalp bulunamamıştı. Türkiye’de sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile toplanan 1 milyon 99 bin Euro, hastaneye ulaştırılmıştı. Almanya Giessen’de yer alan Justin Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü bilinen minik Kartal için beklenen uygun kalp nihayet bulundu. gelen bilgilere göre, 15 aylık Kartal bebeğe dün öğle saatlerinde uygun kalp bulundu. minik Kartal’ın dün gece saat 22.00’da ameliyata alındığı bilgisi alınırken Kartal bebeğin annesi Ahu Yıldırım yaptığı açıklamada, bulunan kalbin bir çocuğa ait olduğunu söylediği ve çocuğun ailesi ile tanışmak istediğini belirttiği öğrenildi.