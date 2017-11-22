Hiroşima Üniversitesi’nde bazı bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalara göre hızlı yemek yiyenlerin yavaş yiyenlere göre daha fazla obez ve metabolik hasta olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yavaş yemek yemenin daha sağlıklı olduğu da belirtildi. İşte detaylar…

Hızlı yemek yineler dikkat! Hiroşima Üniversitesi’nde ki bazı bilim insanları yavaş yemek yiyen insanlar ve hızlı yemek yiyen insanlar hakkında bir çalışma yaptılar. Yapılan araştırmalarda ise hızlı yemek yiyenlerin canını sıkacak sonuçlar ortaya çıktı.

Hiroşima Üniversitesi’nde ki bilim adamları, yaş ortalaması 51 olan ve metebolik rahatsızlığı bulunmayan 642 erkeğin ve 441 kadının üzerinde bir deney yaptı. Yapılan deneyde ise kadın ve erkekler hızlı yemek yiyen, yavaş yemek yiyen ve normal yemek yiyenler şeklinde 3’e ayrıldı. 2008 yılında başlatılan deneyde ise 5 yıl sonunda bir sonuca varıldı.

YAVAŞ YEMEK YEMEK EN SAĞLIKLISI

2007 yılında başlatılan ve 5 yılın sonunda ortaya çıkan sonuçlara göre yavaş yemek yemenin çok daha faydalı olduğu ve en sağlıklısı olduğu tespit edildi. Amerika Kalp Derneği ise yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre hızlı yemek tüketimi yapanların diğerlerine göre yüzde 11.6 oranında daha fazla metabolik hastalığa yakalandığını açıkladı. Bu oranın yemeği normal yiyenlerde yüzde 6.5 olduğu açıklanırken, yavaş yiyenlerde ise 2.3 olduğu açıklandı. Ayrıca hızlı yemek yiyenlerde obez riskinin de yüksek olduğu açıklandı.