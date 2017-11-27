Hindistan'da depresyonda olduğu öğrenilen Maksud Han isimli adamın midesinden çıkanlar doktorları bile şok etti. Ameliyata alınan adamın midesinden 263 Bozuk Para, 100 Çivi, cam parçaları ve çok sayıda yabancı madde de çıkarıldı. Maksud Han isimli adamın midesinden çıkanların toplam 7 kg ağırlığında olduğu öğrenildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrinde yaşanan olayda, karın ağrısı şikayeti ile Sanjay Gandhi Hastanesi'ne başvuran ve depresyonda olduğu öğrenilen Maksud Han isimli adamın önce gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünüldü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda adamın midesinde bulunanlar doktorları bile şoke etti.

TOPLAM 7 KG AĞIRLIĞINDA YABANCI MADDE ÇIKARILDI

Hemen ameliyata alınan 35 yaşındaki adamın midesinden 100 adet çivi, 263 adet bozuk para, 15 cm uzunluğunda paslanmış bir demir kelepçe, tıraş bıçağı, çok sayıda taş ve cam parçaları çıkarıldı. Adamın midesinden çıkarılan yabancı maddelerin toplam ağırlığının 7 kg olduğu öğrenildi.

TUHAF ALIŞKANLIKLARINDAN KİMSENİN HABERİ YOKTU

Şok olay, doktorları bile şaşkına çevirirken, Maksud Han'ın Ruh sağlığının bozuk olduğu iddia edildi. Üstelik adamın bu tuhaf yeme alışkanlığından ne ailesinin ne de arkadaşlarının haberi vardı. Operasyona katılan doktorlardan Dr. Priyank Sharma, bunca yıllık kariyerinde daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

ÇİVİLER MİDESİNİ DELDİ

İddialara göre 3 aydır depresyonda olan adam, bu şekilde yabancı maddeler yemeye başladı. İlk başta bu yabancı maddeler hiçbir sorun yaratmasa da daha sonraları çiviler nedeniyle adamın midesini deldi. Hemen ameliyata alınan Han’ın ameliyatın ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.