﻿ Kuş Gribi Kabusu Geri Döndü! Ağrı'da İki Köy Kuş Gribi Şüphesi ile Karantina Altına Alındı!

Kuş Gribi Kabusu Geri Döndü! Ağrı'da İki Köy Kuş Gribi Şüphesi ile Karantina Altına Alındı!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ülkemizde kuş gribi bir kez daha hortladı. Ağrının Taşlıçay ilçesinde iki köyde kuş gribi şüphesi ile karantina uygulanmaya başlandı. Köyde bulunan kanatlı hayvanlar da inceleme altına alındı.

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Kuş Gribi Kabusu Geri Döndü! Ağrı'da İki Köy Kuş Gribi Şüphesi ile Karantina Altına Alındı!
Kuş Gribi Kabusu Geri Döndü! Ağrı'da İki Köy Kuş Gribi Şüphesi ile Karantina Altına Alındı! Tarih: 2017-11-28 Saat: 02:51:43
Güncelleme : 2017-11-28 02:51:43

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ülkemizde kuş gribi bir kez daha hortladı. Ağrının Taşlıçay ilçesinde iki köyde kuş gribi şüphesi ile karantina uygulanmaya başlandı. Köyde bulunan kanatlı hayvanlar da inceleme altına alındı. 

Taşlıçay ilçesinde kuş gribi vakası görülmesinin ardından ilçeye bağlı yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde karantina uygulanmaya başlandı. Köylerde h5, h8 virüslerinin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, kuş gribi vakalarının göründüğü köylerde karantina işlemlerini uygularken, ayrıca köyde kanatlı hayvanlar için ilaç tedavisi başladı. Taşlıçay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, konu hakkında yaptığı çalışmalarda 2 köyde kanatlı hayvanlardan alınan örnekleri incelemeye başladı. Ayrıca bu köylerde belirlenen h5, h8 virüsünün diğer köylere bulaşmaması için gereken önlemler de alındı. 

 

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