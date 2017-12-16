Çağımızın vebası kanserden korunmak için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. Kanserden korumak için gerekenleri anlatan Prof. Dr. Erkan Topuz, hangi alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Kanser, günümüzde her geçen gün daha da çoğalıyor. Kanserin bu kadar çoğalması biraz bizim beslenmemiz ve yaşam tarzımızla da alakalı. Peki, kanserden korunmamız için neler yapmamız gerekiyor? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Prof. Dr. Erkan Topuz’un önerilerine kulak verin.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN MUTLAKA BUNLARI YAPIN

Prof. Dr. Erkan Topuz, sokakta giydiğiniz ayakkabıları evin içerisinde giymemeniz konusunda uyarıyor. Çünkü, dışarıda kullandığınız ayakkabılarla birlikte pestisitler de evinize giriyor. Bu durum kanserin oluşmasına davetiye çıkarıyor. Kimyasallar, egzoz gazları ve tarım ürünleri pestisitlerin oluşumuna neden oluyor.

HALILARI SIK SIK TEMİZLEYİN

Evinizde pestisitleri tutan diğer bir eşya ise halılar. Halı temizliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Halılarınızı sirkeli su ile temizlemek en sağlıklısı. Çünkü sirkeli su, pestisitlerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANLARI ÇOK TEHLİKELİ

Prof. Dr. Erkan Topuz, her evde bulunan bulaşık makinesi deterjanları konusunda da uyardı. Bulaşık makinesi deterjanlarının petrol ürünü olduğunu söyleyen Topuz, bu deterjanların kanserojen olduğunu, bulaşık makinesinden alınan bulaşıkların mutlaka sirkeli ve limonlu su ile silinmesi gerektiğini söyledi.

PLASTİK ELDİVEN KULLANMAYIN

Topuz, bulaşık yıkarken ya da temizlik yaparken, plastik eldiven yerine izci eldivenleri kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, deterjanların alerjik olduğunu ve yüksek dozda temas edilmesi durumunda kanserojen olduğunu vurguladı.

ZEYTİNYAĞI VE DEFNE SABUNU KULLANIN

Evde mutlaka zeytinyağı ve defne sabunu bulunması gerektiğine dikkat çeken Topuz, vücut ve ellerin mutlaka hakiki zeytinyağı ve defne sabunu ile temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.