﻿ Gören Herkes Hamile Sanıyor Ancak Gerçek Bambaşka! 17 Yıldır Tuvalete Gitmeyen Kadın Bu Hale Geldi

Gören Herkes Hamile Sanıyor Ancak Gerçek Bambaşka! 17 Yıldır Tuvalete Gitmeyen Kadın Bu Hale Geldi

Yaklaşık 17 yıldır tuvalete gitmeyen Avustralyalı kadını gören herkes şaşkına dönüyor. Kabız olduğu öğrenilen talihsiz kadının karnının şişkinliğini gören herkes onu hamile sanıyor.

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Gören Herkes Hamile Sanıyor Ancak Gerçek Bambaşka! 17 Yıldır Tuvalete Gitmeyen Kadın Bu Hale Geldi
Gören Herkes Hamile Sanıyor Ancak Gerçek Bambaşka! 17 Yıldır Tuvalete Gitmeyen Kadın Bu Hale Geldi Tarih: 2017-12-27 Saat: 18:30:48
Güncelleme : 2017-12-27 18:30:48

Yaklaşık 17 yıldır tuvalete gitmeyen Avustralyalı kadını gören herkes şaşkına dönüyor. Kabız olduğu öğrenilen talihsiz kadının karnının şişkinliğini gören herkes onu hamile sanıyor.

Avustralya’da yaşayan 32 yaşındaki Krystal Miller isimli kadın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda günsem oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan ve fotoğrafları hızla yayılan talihsiz kadının yaklaşık 17 yıldır yaşadığı kabızlık rahatsızlığı nedeniyle tuvalete gitmediği öğrenildi.

ACIYI HİSSETMEMEK İÇİN SAATLERCE UYUYORMUŞ

Yaşadıklarını yine sosyal medya hesabından anlatan genç kadın, bu hastalığa 15 yaşındayken yakalandığını ve yaklaşık 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi. Acıyı hissetmemek için tüm gün boyunca saatlerce uyuduğunu söyleyen Krystal Miller, çok zor zamanlar geçirdiğini ve hayatının her alanında bu hastalık yüzünden zorluk çektiğini söyledi. Günlük hayatında bile kusmamak için dişlerini fırçalayamadığı örneğini veren Miller, seneler geçip 22 yaşına geldiğinde hastalığının onu daha fazla zorladığını artık acılarına dayanamaz hale geldiğini ifade etti. 

BAĞIRSAKLARININ BÜYÜK BİR KISMI ALINMAK ZORUNDA KALDI

Hayatını karartan bu hastalık yüzünden yaşamın artık çekilmez bir hal aldığını söyleyen genç kadın, sonunda ameliyat masasına yattı ve talihsiz kadının bağırsaklarının büyük bir bölümü alınmak zorunda kaldı. Hastalığının kesin olan bir tedavisi olmadığını söyleyen Miller, doktorların net bir tedavisi olmayan bu hastalık için genç kadının bağırsaklarına atıkları dışarı çıkartacak tüpler yerleştirdiklerini söyledi. Öte yandan doktorların söylediklerini de sosyal medyadan aktaran Miller, daha fazla hastaneye gitmeyip ameliyatı geciktirseydi hayatını bile kaybedebilme ihtimali olduğunu söyledi. 

 

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