Prof. Dr. Canan Karatay, Adana’da katıldığı kitap fuarında yine akıllara durgunluk veren önerilerde bulundu. Kelle paçanın aşırı kollojen içerdiğini söyleyen Karatay, kelle paça tüketenlerin asla botoksa ihtiyacı kalmayacağını söyledi.

Adana’da düzenlenen kitap fuarı’na katılan ve yine kendine has yorumuyla birtakım önerilerde bulunan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça önerisi ile Adanalıları güldürdü.

KİTAP FUARI’NDA SAĞLIK İÇİN İPUÇLARI VERDİ

Çukurova’da düzenlenen 11. Çukurova Kitap Fuarı’na katılan ve sağlık hakkında önemli ipuçları veren Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşların yoğu ilgisi ile karşılaştı. Sağlık konusunda ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Karatay, Adanalılara yağlı kuzu etini istedikleri miktarda tüketebileceklerini söyledi.

KELLE PAÇA’LI BOTOKS ÖNERİSİ

Canan Karatay’ın kelle paça yemeğine giriş yapması ile Adanalılar kahkahalara boğuldu. Kelle paça yemeğinin çok faydalı olduğunu söyleyen Karatay, kelle paçanın bol bol tüketilmesi gerektiğini ve en doğal en dengeli besin olduğunu aktardı. Bu yemeğin uzun yıllardır kolestrolü yükselttiği söylentisi ile yasaklandığını dile getiren Karatay, yemek yasaklandıktan sonra hastalıklarda artış olduğunu söyledi. Bu yiyeceklerin vücudun ihtiyacı olan yiyecekler olduğunu vurgulayan Canan Hoca botoks yaptıranlara da seslenerek, kelle paçanın en doğal kollojen olduğunu ve kelle paça yiyen insanların asla botoksa ihtiyacı olmayacağını söyledi. Canan Karatay’ın kelle paçalı botoks önerisi Adanalıları uzun süre güldürdü.