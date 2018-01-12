Günümüzde hamilelik dönemini çalışarak geçiren anne adaylarının sayısı giderek çoğalıyor. Uzmanlar anne adaylarının çalışmasında anne ve bebek açısından zararı olmadığını sıkça dile getiriyor.

Tabi durum böyle olunca hamilelik döneminde çalışan anne adaylarının beslenmelerine oldukça dikkat etmeleri gerekiyor.

HAMİLELİKTE ÇALIŞAN ANNE ADAYLARI NASIL BESLENMELİ

Hamilelik döneminde günlük kalori ihtiyacını tam olarak karşılamak, vitamin, mineral, protein ve sıvı açısından yeterli beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Hamilelik döneminde özellikle yoğun şekilde çalışan anne adaylarının beslenme düzenlerine dikkat etmeleri bebek sağlığı açısından bir hayli önemlidir. Beslenme düzenine dikkat ederek hem kendi sağlığınızı hem de bebeğinizin sağlığını koruyabilirsiniz.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

En çok dikkat edilmesi gereken öğün kahvaltıdır ev de ya da işte bu öğün kesinlikle atlatılmamalıdır ve yumurta, süt, peynir gibi besinler mutlaka tüketilmelidir.

Ara öğünlerde önemlidir özellikle tansiyon ya da diyabet hastası olanların ara öğünlere mutlaka dikkat etmesi gerekir. Kuru yemişler yâda kurutulmuş meyveler ile ara öğünler zenginleştirilebilir.

Bir diğer konu ise sebze ve meyve tüketimidir. Mevsimine uygun sebze ve meyveler gün içerisinde mutlaka tüketilmelidir, meyveleri kabuğuyla tüketmek daha da yararlı olacaktır.

Protein açısından zengin olan et, balık, tavuk tüketimi de anne ve bebek açısından oldukaça önemlidir.

Bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de sıvı tüketimidir. Kabuğu soyulmuş meyve sebze tüketimi de kabızlık sorununu ortadan kaldıracaktır.

ÇALIŞAN ANNE ADAYLARININ KAÇINMASI GEREKENLER

Uzmanlara göre çalışan anne adaylarının beslenme sıklığına dikkat etmeleri, stresten kaçınmaları ve düzenli uyumaları gerektiğini belirtiyor ve uyarıyor;

Gün içinde 3 ana öğün 3 ara öğün kuralını atlamayın ve öğünleri kesinlikle kaçırmayın.

Uzun süre aynı pozisyon da kalmamaya çalışın ve çalıştığınız ortamını yeterli şekilde havalandırın.

Dinlenmeyi sadece uyumak olarak düşünmeyin evde olduğunuz zamanlarda ayaklarınızı uzatarak vücudunuzu da dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

Vajinal akıntı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi durum yaşadığınızda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Erken doğum riski olmayan adaylarda 30. Haftaya kadar çalışmalarında sakınca yok ancak 30. Hafta sonrası çalışanların dikkatli olması ve doğum anına hazırlık yapması gerekmektedir.

BESLENME ÖNERİLERİ

Kilonuzu korumak için porsiyon miktarını azaltıp öğün sayısını arttırın.

Yağda kızartılmış gıdalar yerine fırınlanmış gıdaları tercih edin.

Süt ve yumurta bebeğin gelişimi açısından önemlidir, süt içemiyorsanız günde 3-4 porsiyon yoğurt ya da kefir tüketin.

Kalori alımından kaçınmak için pilav, ekmek, makarna gibi gıdaları mümkün olduğunca az tüketmeye çalışın.

