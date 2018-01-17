İngiltere Leicester’de 34 yaşında olduğu öğrenilen bir adamın hapşıracağı sırada ağzını ve burnunu kapatması sonucunda boğazının yırtıldığı öğrenildi. Doktorlardan yapılan kritik uyarılarda ise hapşırığın tutulmasının ciddi hasarlara yol açabildiği belirtildi.

İngiltere’de Leciester şehrinde bir adamın tam hapşıracağı sırada ağzını ve burnunu kapatması sonucunda boğazında yırtık oluştuğu öğrenilirken uzman doktorlardan yapılan uyarılarda hapşırma anında ağzın ve burnun kapatılması durumundan basıncın dışarı çıkamamasından dolayı boğazdaki yumuşak dokuda yırtılma olduğu belirtildi.

HAPŞIRIK TUTMAK NELERE YOL AÇAR?

Öte yandan çoğu zaman yapılan ancak doktorlar tarafından son derece yanlış olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, hapşırığın tutulduğunda kulaklarında zarar gördüğü ve bu durumun beyin kanamasına kadar ciddi hasarlara yol açabileceğini söyledi.

HAPŞIRIĞINI TUTAN ADAMIN BOĞAZI NASIL YIRTILDI?

Tam hapşıracağı sırada ağzını ve burnunu kapatarak hapşırığını tutan 34 yaşındaki adamın önce boynunda bir patlama hissettiği daha sonrada boğazında şiddetli bir ağrı meydana geldiği öğrenildi. Yutkunmada ve konuşmada zorluk çektiği öğrenilen talihsiz adamın başvurduğu hastanede yapılan muayenesinin ardından boynunda ve boğazında şişme meydana geldiği tespit edildi. Alınan bilgilere göre, hastaya çekilen röntgen sonucunda hastanın hapşırığını tutmasıyla nefes borusuna kaçan havanın boğazdaki yumuşak doku ve boyna gittiği bu yüzden de boğazda yırtık oluştuğu belirlendi. Boğazı yırtılan genç adamın zarar görülen dokuların iyileşme süresince bir hafta boyunca tüp yardımı ile beslenmek zorunda kaldığı daha sonrada sağlığına kavuştuğu öğrenildi.