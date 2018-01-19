Yüksek tansiyon yaygın ve bir o kadar da tehlikeli bir hastalıktır. Peki bu yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapmalı ve ne yemek gerekli? İşte haberin detayı…

Yüksek tansiyon hastalığı hem çok tehlikeli hem de bir o kadar da yaygın bir hastalıktır. Yüksek tansiyonun normalde büyük olanının 120 küçük olanın ise 80 olması gerekmektedir. Ancak çoğu tansiyon hastasının değerleri bundan daha yüksektir bu yüksek tansiyon ilerleyen süreçte hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Özellikle fazla kilolar, stres ve sigara tansiyonu tetiklemektedir ve bu yüzden bunlardan da uzak durmak gerekir. Peki yükselen tansiyonu düşürebilmek için ne yemeli?

BOL BOL SEBZE TÜKETİN

Tansiyonunuzu düşürebilmek için mutlaka bol bol sebze yiyin. Sebzenin içerisinde bulunan magnezyum, potasyum ve diğer mineraller sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır. Bu sebeple, patates, kabak, domates, ıspanak ve brokoli bol bol tüketilmelidir.

MEYVE TÜKETİN

Meyvelerde vitamin ve mineral bakımından zengin yiyecekler olduğu için bol bol tüketilmelidir. Ancak taze meyve yerine meyve suyu tüketenlerin, taze sıkılmış meyve suyu tüketmesi gerekir ve şeker ilavesi olmaması gerekir. Mango, muz, çilek, elma, kavun, şeftali, ananas ve turunçgiller de tansiyonunuzu düşürmeye yardımcı olacak meyvelerdir.

SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETİN

Süt ve süt ürünlerinde bulunan bolca kalsiyum tansiyonunuzun düşmesine oldukça yardım olacaktır. Bu yüzden süt, yoğurt ve peyniri bolca tüketmenizde bir sakınca yoktur. Ayrıca süt ürünleri tansiyonu düşürdüğü kadar damar hastalığına ve damar tıkanıklığına da iyi gelmektedir.

Tüm bunların yanı sıra tam tahıllı ekmek, kuruyemişler, kurutulmuş baharatlar da tansiyonun düşmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca balık tüketimi de tansiyonun düşmesine yardımcı olmaktadır.