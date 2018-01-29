Hindistan’da hastanede yatan bir akrabasını ziyarete giden adam MR cihazının kendisini içine çekmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Hindistan’ın Mumbai şehrinde meydana geldi. 32 yaşında olduğu öğrenilen Rajesh Maru isimli genç adam hastanede yatan ve MR’ı çekilecek olan bir akrabasını ziyarete gitti. Akrabasının yanında olan adamdan oksijen tüpünü odaya götürmesi istendi. Hastane personelinin isteğini önce reddeden adam ısrar üzerine isteği kabul etti.

MANYETİK ÇEKİM ADAMI İÇİNE ÇEKTİ

Hastane personeli MR cihazının kapalı olduğunu söylese de cihaz açık kalmıştı. Maru’nun odaya girmesiyle birlikte manyetik çekim adamın elindeki oksijen tüpünü içine çekti. MR makinesinin kuvveti ile içeri çekilen ve makineye şiddetli bir şekilde çarpan Maru ağır bir şekilde yaralandı. Olayın yaşandığı sırada oksijen tüpünün sıvı kaçırmasıyla Maru tüpten çıkan oksijeni solumak zorunda kaldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç adam morga kaldırılırken olaydan sorumlu tutulan bir hastane personeli ve bir doktor gözaltına alındı.

BÜTÜN METALLERİ İÇİNE ÇEKİYOR

MR cihazı içinde çok güçlü mıknatıs taşımaktadır. Bu mıknatıs kuvvet bakımından tüm metalleri içine çekmektedir. Bu sebepten MR odasına girerken asla metal eşyayla girilmez. Öte yandan kalp pili hastaları ve beyin damarlarına klips takılmış kişilerde MR odasına alınmaz. İç kulak protezi ve metal kalp kapakçıkları olan hastalarda bu sınıfa dahil edilir.