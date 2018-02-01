Antalya'da bir vatandaş, özel bir hastaneye göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Kontrolleri yapılan vatandaşın yemek borusunda 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası olduğu belirlenince operasyona alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran adamın, yemek borusuna yediği tavuğun kemiğinin saplandığı belirlendi.

YEMEK BORUSUNA 2 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA KEMİK SAPLANDI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kazım K., özel bir hastaneye göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Doktorlar, muayene ettikleri hastanın yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu belirlendi. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından operasyona alınan hastanın yemek borusundaki 2 santimlik kemik endoskopik yöntemle çıkarıldı.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yemek borusunun kemik nedeniyle zarar gördüğü anlaşılan hasta, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül operasyonun ardından yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine göğüs ağrısı şikayeti ile başvurduğunu, ancak yapılan kontrolde hastanın yemek borusunda yabancı bir cisim olduğunun belirlendiğini ve endoskopik yöntemle cismin çıkarıldığını söyledi.

ERKEN MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI

Bingül, kemiğin çatallı olduğunu belirterek, operasyonun ardından hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastanın genel durumunu gözlem altında tutmak ve kemiğin yemek borusuna verdiği zararı görmek için bir süre yoğun bakımda tutulacağını söyleyen Bingül, erken müdahalenin bu tür vakalarda önemli olduğunu söyledi.