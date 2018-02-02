Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Necmettin Ünal’ın özel hastanelerle ilgili skandal iddialar dikkat çekti. Ünal, Özel hastanelerin para için hastaları aylar boyunca yoğun bakımda tuttuğunu öne sürdü.

Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Necmettin Ünal, özel hastanelerin yoğun bakımdaki hastalardan daha fazla para alabilmek için aylarca hastaları yoğun bakımdan çıkartmadığını iddia etti. Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğa ve hasta sayılarına dikkat çeken Ünal, özel hastanelerin SGK’dan daha fazla para alabilmek için yoğun bakımdaki hastaları aylarca beklettiklerini söyledi.

ÖZEL HASTANELERDEKİ YOĞUN BAKIMLAR PARA ALMAK İÇİN KURULMUŞ

Acil servislerdeki yoğunluğa dikkat çeken Ünal, Türkiye’de genel olarak yoğun bakım hasta yatağı sayısının dünyada birinci sırada yer aldığına değindi. Ancak bu duruma rağmen yoğun bakımlarda boş yatak bulmanın çok zor olduğunu söyleyen Ünal, yoğun bakım tedavisi görmesi gereken hastaların acil servislerde tedavi edilmek zorunda kaldığını aktardı. Öte yandan Türkiye’deki yoğun bakım yataklarının çoğunluğunun özel hastanelerde bulunduğunu söyleyen Ünal, özel hastanelerinde yoğun bakıma yatırdıkları hastaları aylar boyunca tuttuğunu bunun nedeninde SGK’dan alınan paralar olduğunu belirtti.

‘DUR DENMELİ’

Sırf SGK’dan daha fazla para alabilmek için ihtiyacı olmayan hastaların yoğun bakımda tutulduğunu söyleyen Ünal, bu duruma birinin dur demesi gerektiğini ve denetim eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.