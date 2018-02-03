Bangladeş’te yaşamını sürdüren genç adamın elleri ve ayaklarında çıkan 5 kilo ağırlığındaki siğiller hayatını kabusa çevirdi. Doktorların yıllardır önüne geçemediği bu hastalık sonunda genç adamın yakasını bıraktı.

27 yaşında olan ve yaşamını Bangladeş’te sürdüren Abul Bajandar isimli genç adamın hayatı elleri ve ayaklarında çıkan 5 kilo ağırlığındaki siğiller sonucunda kabusa döndü. Tam 16 defa ameliyat olan talihsiz adamın hastalığının bir türlü önüne geçilemezken genç adam çocuğuna bile sarılamayacak bir hale geldi.

SONUNDA HASTALIKTAN KURTULDU

Geçirdiği 16 ameliyatta hep başarısız sonuçlar elde edilirken doktorlar genç adamın elleri ve ayaklarında çıkan siğillerin önüne geçilemediğini söylüyordu. Son ameliyatında hayatını olumsuz etkileyen siğillerden kurtulan genç adamın sonunda sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

GENETİK HASTALIĞA SAHİP

Doktorlar, Abul Bajandar isimli genç adamın başından geçen bu rahatsızlığın dünyada sadece 4 kişide bulunduğunu söyledi. İsmi, ‘Epidermodisplazia Verruciformis’ olan bu hastalığın nadir görülen genetik bir hastalık olduğu ve değişik semptomlara yol açtığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıldır bu semptomları yaşayan 27 yaşındaki genç adam çok büyük ve dayanılmayacak hale gelen acılar yaşadığını söyledi. Hayatının tamamını olumsuz etkileyen siğiller nedeniyle artık kendisine ‘Ağaç Adam2 dendiğini söyleyen Bajandar, en büyük üzüntüsünün hastalığı yüzünden oğluna sarılamaması olduğunu ancak artık eski sağlığına kavuştuğunu ve oğluna doya doya sarıldığını söyledi.