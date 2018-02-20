Sindirim sisteminde problem yaşayanlar için uzmanlar önemli uyarılarda bulundular ve özellikle sindirim sisteminin düzenlenmesi için probiyotik besinlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundular. Şalgam, boza ve yoğurdun ise doğal probiyotik kaynağı olduğunu açıkladılar. İşte detaylar…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, sindirim sisteminde problem yaşayan vatandaşlar için çok önemli uyarılarda bulundu. Sindirim sisteminin düzenlenmesi için muhakkak probiyotik besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Köse, bu besinlerin çok faydalı olduğunu ve sindirim sisteminin düzenlenmesine birebir yardımcı olduğunu söyledi. Probiyotik besinlerin genellikle mayalanan besinler olduğuna da dikkat çeken Köse, yoğurt, şalgam, boza, sirke, kefir ve tarhananın tam bir probiyotik kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca boza tüketiminin hareketsizliğe bağlı kabızlığa da iyi geldiğini söyleyen Köse, et yemeklerinin yanında ise daha iyi sindirilmesi için ayran ve yoğurt tüketilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

PSİKOLOJİYİ DE ETKİLİYOR

Probiyotik besinlerin sindirim sistemine çok büyük faydalar sağladığını belirten Köse, bunun yanı sıra enfeksiyon riskini azalttığını, kolesterolü düşürdüğünü ve karaciğerin yenilenmesine de yardımcı olduğunu dile getirdi. Sindirim sisteminin günlük hayat etkileyen bir sistem olduğunu ve bununla beraber düzenli çalışmayan sindirim sisteminin psikolojiyi de etkilediğini dile getirdi. Sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmamasının kalp-damar sistemine bile zarar verebileceğini belirten Köse, bu nedenle beslenmeye ve probiyotik yiyecekler tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.