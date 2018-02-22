Antalya'da yaşayan genç kadın, çok nadir görülen ve tedavisi de olmayan bir cilt kanseri türüne yakalandı. Hastalık nedeniyle yüzünde yaralar çıkan kadın, meraklı bakışlara ve sorulara maruz kaldığından dolayı evden çıkamıyor.

Antalya'da, yaşayan 43 yaşındaki Sibel Oflas, çok nadir görülen bir kanser türüne yakalandı. Genç kadının yüzünde kanser nedeniyle yaralar oluştu. Sokakta bu yaralar nedeniyle sorulara maruz kalan kadın, bu sorulardan bıktığı için hastaneye gitmek dışında evinden çıkamıyor. Başına gelen amansız hastalık nedeniyle zor günler geçiren kadın, otobüse bindiğinde bile meraklı insanların kendisine yaklaşarak 'Yüzünüze kezzap mı attılar?' diye sorduğunu söyledi.

HENÜZ 8 YAŞINDAYKEN VÜCUDUNDA SİĞİLLER ÇIKMAYA BAŞLADI

Sibel Oflas, Kastamonu’da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken vücudunda siğiller çıkmaya başlayan Oflas, bunu normal gördü. Ancak 30 yaşına geldiğinde başında yaralar çıkmasına rağmen sağlık güvencesi olmadığı için uzun süre hastaneye gitmedi. Birkaç yıl sonra Oflas’ın vücudunun başka bölümlerinde de yaralar çıktı.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜ

Oflas, başında çıkan bu yaraların ardından hastaneye başvurdu. Genç kadına, 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen cilt kanseri teşhisi konuldu. Dünyada çok nadir görülen bu hastalık sonrası Oflas’ın neredeyse yüzünün tamamı yaralarla kaplandı. Genç kadının kulağının ve yanağının bir kısmı da ameliyatla alındı.

TEDAVİSİ YOK

Sibel Oflas, hastalığının ne olduğunu bilmeden yıllarca yaşadığını belirterek, sürekli ameliyat olması gerektiğini, ancak artık ilaçların fayda etmediğini ve kanserleşmenin hızla arttığını söyledi.