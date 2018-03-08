Çin’de az pişmiş domuz eti yediği öğrenilen adamın beyninden çıkanlar doktorları şok etti. Doktorların adamın beyninden 30 tane tenya yumurtası çıkarttıklarını söyledi.

Olay, Çin’de çiğ domuz eti yiyen bir adamın başına geldi. Alınan bilgilere göre, Çin’in güney batısında Guizhou kasabasında yaşadığı öğrenilen ve ismi Wu olan 46 yaşındaki bir adamın yediği çiğ domuz etinden dolayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

EPİLEPTİK NÖBET GEÇİRDİ

Yaklaşık 1 yıl önce epileptik nöbet, baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle karşı karşıya kalan adamın hemen hastaneye başvurduğu ve hastanede öğrendiği gerçekler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Doktorların hastaya çektiği röntgenler sonucunda Wu’nun beyninde 30 tane tenya larvası bulunduğu öğrenildi.

1 SANTİM GENİŞLİĞİNDE TENYA YUMURTASI ÇIKTI

46 yaşında olan adamın çekilen röntgenlerinde beyninde 1 santimetre genişliğinde tenya yumurtaları tespit edildiği ve durum karşısında doktorlarında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Röntgenlerde ortaya çıkan ve 1 santimetre genişliğinde olan yumurtaların adamın beyninde aşırı sıvı birikmesine neden olduğu ve bu yüzden de hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Hastanın ameliyatında yer alan doktorlardan Yang’ın açıklamalarında, beyindeki tenyaların yumurtalardan çıkmaları halinde beyinde büyük bir hasar ve ciddi bir ölüm tehlikesi yaratacağını belirtirken operasyon esnasında yumurtaları kırmamak için çok özenli ve dikkatli bir işlem gerçekleştirdiklerini aktardı.