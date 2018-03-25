Ayak mantarı günümüzde sıklıkla rastlanan bir hastalıktır, parmaklarımızın arasının kepeklenmesiyle başlar şiddetli kaşıntıyla devam eder ve ayaklarımızda çatlaklar çıkmasına neden olur. Bu kaşıntılar ayağımızda yanma ve şiddetli acıya neden olur.

Bu hastalık bulaşıcıdır, bu hastalığa sahip başka bir kişinin kullandığı ayakkabı, çorap ve havlu benzeri eşyalar aracılığıyla insandan insan rahatlıkla bulaşabilir. Ayak mantarı zamanla büyüyerek diğer ayağımıza da sıçrar ve ayak kokusuna neden olur. Ayak mantarı teşhisi konulan bir hastanın geciktirmeden tedaviye başlaması gerekmektedir. Peki, bu hastalığı tedavi etmek için ne yapmalıyız.

AYAK MANTARI OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Elbette ki tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi bu konuda da gerekli doktor tavsiyesini dinlememiz ve doktorumuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmamız gerekmektedir. Genellikle mantarların ilerlemesini engelleyen ve ölmesini sağlayan antifungal içeren sprey ve kremler tedaviyi kolaylaştırır. Ama herkesin de bildiği gibi ayak mantarı kolay teslim olacak bir hastalık değildir. Ayak mantarının cerrahi yardım dışında çeşitli bitkisel yollarla tedavisi de mümkündür. Öncelikle tedaviye başlamadan önce tedaviyi kolaylaştırmak için yapmamız gereken şeyler var. Bunlar yatmadan önce ayakları ılık suyla yıkayıp kremlemek, ayakkabı ve çorapların kuru olmasını sağlamak, çorapsız gezmemeye özen göstermek, başkasının kullandığı ayakkabı, çorap ve havlu gibi eşyaları kullanmamak. Ayrıca bunları yaparken eldiven çorap giyinmemiz hastalığın yavaşlamasını sağlar ve tedavi sürecini hızlandırır.

AYAK MANTARI TEDAVİSİNDE DOĞAL YÖNTEMLER

Şimdi ayak mantarına iyi gelebilecek bitkisel tedavi yöntemlerinden bahsedelim. 2 litre ılık suyun içerisine bir çorba kaşığı karbonat koyup homojen bir şekilde karışmasını sağlamalıyız. Ayaklarınızı her gün bu suyun içinde yirmi dakika bekletin, bu işlemi yaklaşık iki hafta boyunca yapacaksınız. Ayaklarınızı yirmi dakika hazırladığımız karışımda beklettikten sonra iyice kurulayın, parmak aralarını iyice kurulamaya dikkat edin. Kurulama işlemi bittikten sonra ayaklarınıza parmak aralarını kapsayacak şekilde karbonat sürün, ve hatta ayakkabınıza da karbonat dökseniz faydasını görürsünüz. Ayak mantarı olan hastaların bir numaralı şikayeti ayak kokusudur, karbonat ayak kokusunu da kesecektir. Ayak mantarı tedavisi için kullanılan bir diğer bitkisel yöntem ise sarımsak, alkol ve tuz karışımıdır. Öncelikle büyüklüğüne göre 5 veya 6 diş sarımsak bir kâseye atılarak üzerine yeterli miktarda tuz dökülür ve lapa olana kadar iyice dövülür. Elde edilen lapa bir pet şişeye doldurulup üzerine yarım litre kadar alkol eklenir. Bu karışım 4-5 saat bekletildikten sonra çalkalanarak hazır hale gelir. Bu karışımı kullanmadan önce ayaklar güzel bir şekilde dezenfekte edilip iyice kurulanmalıdır. Bu işlem bittikten sonra karışım bir pamuk veya bez parçasına yedirilerek parmak aralarında yukarı aşağı kıvrılarak çekilmelidir bu işlem hem ayak mantarını bitirmeye hem de parmak aralarındaki önceden ölmüş deri parçalarının atılmasına yardımcı olur. Bu yöntemlerden herhangi biri düzenli olarak kullanıldığında hastalığın düzeyine göre yaklaşık olarak iki ay sonra hastalık bitmiş olacaktır.