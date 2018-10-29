Dört yapraklı yonca modeline uygun olarak her besin grubundan yeterli ve dengeli beslenilmesi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Dört yapraklı yonca modelinde yer alan besin grupları ise şunlardır;

Süt: Süt ürünlerinin tümü bu gruba dahildir.

Et - Yumurta - Baklagil gibi gıdalarla protein ağırlıklı ve dengeli beslenilmelidir.

Sebze - Meyve türü besinlerle bolca vitamin ve mineral alınmalıdır.

Tahıl ürünleri ile de karbonhidrat ve B vitamini almak ihmal edilmemelidir.

Insanlar, yaşını dikkate alarak tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde beslenmelidir. Öğün düzeni kesinlikle ihmal edilmemeli, kahvaltı ise ne olursa olsun yapılmalıdır. Öğünlerde içeriğinde bol miktarda antioksidan ve vitamin barındıran renkli sebze ve meyveler tüketilmelidir. Ancak bu sebze ve meyveler, içinde bulunulan mevsimin sebze ve meyveleri olmalıdır. Unutmamak gerekir ki her mevsimin sebze ve meyvesi, o mevsimde vücudun en fazla ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeriğinde barındırır. Örneğin sonbahar ve kış mevsiminde C vitamini açısından zengin olan greyfurt, portakal, nar, mandalina, elma vb. meyveler bol tüketilmelidir.

Vücut tüketilen besinlerden yeterli miktarda protein almazsa bağışıklık sistemi aşırı zayıflayacağından vücutta enfeksiyon gelişme riski bir hayli yükselecektir. Bu nedenle kış mevsiminde haftada iki kere balık tüketilmelidir. Ayrıca et ürünlerinden hayvansal proteinler, baklagil ve tahıllardan bitkisel proteinler alınması ihmal edilmemelidir. Paketlenmiş hazır gıdalardan, bol tuzlu ve şekerli gıdalardan, gazlı içeceklerden uzak durulduğu zaman vücut bunların toksinlerini temizlemekle uğraşmayacağından bağışıklık sistemi zayıf düşmeyecektir.

Günlük 7 saat Uyku

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması açısından günde en az 7 saat uyumak önemlidir. Uyku düzeni hafta sonları dahi olsa bozulmamalı, alkol ve kafeinden uzak durulmalı, yemeği geç yiyerek uyku kalitesi düşürülmemelidir.

Anemi Rahatsızlığına Dikkat

Vücudumuzun her tarafına besin ve oksijen kan tarafından taşınmaktadır. Anemi rahatsızlığı ise vücudu enfeksiyonlara açık hale getirir. Anemi rahatsızlığında ki ana etkenler ise folik asit, demir ve B12 eksikliğidir. Çoklu İlaç kullananlar, menopoz öncesindeki kadınlar, kronik rahatsızlığı olanlar, bu değerlerini yılda bir defa mutlaka ölçtürmelidir.