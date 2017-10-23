Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özelliği ile artık beyaz yalanları ortaya çıkaracak. Sosyal medya devi Facebook'un geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattığı Whatsapp’a gelen yeni özellik ne? Haberimizin devamında, yeni özellik hakkında bilgileri bulabilirsiniz…

Dünya genelinde popüler hale gelen anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, platforma yeni bir özellik entegre etti. Aslında bu yeni özellik, Whatsapp kullanıcıları tarafından bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Bundan sonra Whatsapp üzerinden konumunuz görünecek. Whatsapp’a gelen yeni özellik ile kişi listenizdeki arkadaşlarınız ile konum bildiriminizi anlık olarak paylaşma imkanına sahip olacaksınız. Yani bu özellik sayesinde o anda bir arkadaşınızın nerede olduğunu görmeniz mümkün olacak.

BEYAZ YALANLAR ORTAYA ÇIKACAK

Bu yeni özellik bir anlamda söylenen beyaz yalanları da ortaya çıkaracağa benziyor. Ayrıca Whatsapp’a gelen bu yeni güncelleme ile grup araması yapmak da mümkün olacak. Bunlar haricinde Whatsapp’ın 3 yeni özellik üzerinde daha çalışma yaptığı öğrenildi. İlerleyen günlerde platforma eklenecek olan bu 3 özellik hakkında ise henüz bir bilgi yok.