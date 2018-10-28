Akıllı çöp kovası daha önce hiç duymadığınız tahmin eder gibiyiz. Fakat tanışmaya hazır olun Çünkü teknoloji her geçen gün ilerledikçe çöp kovaları da akıllanıyor. Fransız Sigfox isimli firma akıllı çöp kovası geliştirdi. Akıllı çöp kovaları bütün dünyada şaşkınlık yaratırken ağ bağlantısı ile çalıştığı öğrenildi. Akıllı çok paralarını bugün bu kadar ilginç yapan şey ise ağ bağlantısı kullanarak yapabildikleri.

AKILLI ÇÖP KOVASI NE İŞE YARIYOR?

Akıllı çöp kovası yenidünyada kullanılacak olan akıllı ürünlerden sadece bir tanesi. Ev için akıllı çöp kovası kullanmak size gereksiz gibi gelebilir fakat Fransız şirket bu tasarımı Aslında evler için değil Sokaklar için geliştirdi. Kısacası bu sistem aslında kendi kendine çalışmıyor sadece sokaklarda bulunan çöp kovalarının ne kadar dolduğunu belediyeleri haber veriyor. Insan sağlığını tehlikeye atan sokaklarda dolduğu için etrafa saçılan çöpler bundan sonra çevrede olmayacak. Çevre kirliliğine neden olan bu durumu ortadan kaldıracak olan akıllı çöp torbalarında ise çöp kovasının doluluk durumu belediyelere anlık olarak bildiriliyor. Yani belediye ekipleri çöp kovasının da olduğundan anında haberdar oluyor ve boşaltarak çevre kirliliğini önlüyor. Ayarlanması durumunda akıllı çöp kovaları sadece dolu olduğu zamanlarda belediyeye veri bildiriyor. Belediye ekipleri isterlerse çöp kovalarının doluluk oranını Bir monitör üzerinden de takip edebiliyor. Akıllı çöp kovaları her ne kadar evler için gerekli olmasa da şu anda Sokaklar için gerekli bir bulut gibi görünüyor.