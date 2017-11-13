Apple’dan gelen bilgilere göre 2020’ye kadar raflarda olması beklenen yeni sanal gerçeklik gözlüğü ile Sanal Gerçeklik Deneyimi başka bir boyuta taşınacak. Yeni bir işletim sistemi ve yeni bir sistem ile gelecek olan bu gözlük, sanal gerçeklik deneyimime sağ atlatacak.

Apple, 2020 yılına kadar artırılmış gerçeklik gözlüklerini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. İlk bilgilere göre Apple’nin bu yeni cihazı rOS adlı yeni bir işletim sistemi ile birlikte gelecek. Apple’nin planları bu kadarla da sınırlı değil. 2020 yılına kadar raflara konması planlanan bu yeni cihaz ile birlikte cihaz için özel bir çip başta olmak üzere Apple’nin donanım ve AR içeriği için tamamen yeni bir uygulama mağazası da sunması bekleniyor.

DAHA ZARİF OLACAK

Apple, bu yeni cihazı genel tasarımın dışına çıkmadan daha zarif ve ince olarak tasarlamayı planlıyor. Son telefonu iPhone X'i satışa sunan Apple’nin Şu anda piyasa olan AR gözlüklerinin istenenden kaba olduğu bir gerçek.

SİRİ GÖZLÜĞE ENTEGRE OLACAK

Cihaz için pek çok farklı kontrol yöntemini test eden Apple’nin cihazı Microsoft'un HoloLens'ine benzer şekilde komut algılayacak hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca cihazda Apple'ın dijital asistanı Siri'nin de kullanılacağına kesin gözü ile bakılıyor.

İDDİALARIN KAYNAĞI SAĞLAM

Apple hakkında gündeme gelen bütün bu iddiaların kaynağı ise bir hayli sağlam gibi görünüyor. Çünkü iddiaların sahibi, Apple tedarikçisi Catcher Technology. AR hakkındaki düşüncelerini hiçbir zaman gizlemeyen Apple CEO'su Tim Cook’un açıklamaları da zaten bu yöndeydi. Bu nedenle AR gözlüğünün 2020 yılında gelmesi kesin gibi duruyor.