Whatsapp'ta bugün itibaren 'para'lı dönem resmen başladı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp’ta paralı dönem ne herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Whatsapp'ın uzun süredir konuşulan bu özelliği ne demek? Whatsapp Artık Ücretli Mi?

Whatsapp'ta “Paralı” Dönem resmen başladı ve herkes bu yeni özelliğin ne olduğunu merak ediyor. Bugün itibari ile Hindistan'da kullanımına açılan ve kısa süre içerisinde bütün dünyaya yayılması beklenen bu yeni özellik ile Whatsapp'ta artık para yollamak mümkün olacak.

WHATSAPP’TAN NASIL PARA GÖNDERİLİR?

Whatsapp’ın bu yeni özelliğinin açıklanması ile birlikte, milyonlarca Whatsapp kullanıcısı da aynı sorunun yanıtını merak etmeye başladı. Whatsapp’ta konuştuğunuz kişiye nasıl para gönderilir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı;

Whatsapp, yaklaşık 1 yıldan bu yana bu özelliğin üzerine çalışıyordu. Whatsapp Payments özelliği bugün itibari ile Hindistan’da kullanıma açıldı. Hem Android hem de İOS yazılımlı cihazlarda kullanılmaya başlanan bu özellik ile konuştuğunuz kişiye para göndermeniz mümkün. Özellik şu anda Beta aşamasında ve sadece Hindistan’da kullanılabiliyor, fakat kısa süre içerisinde tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor. Kullanıcıların, özelliği manuel olarak aktif etmeleri gerekiyor. Ardından da cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştiriyor ve Ayarlar bölümünden Ödemeler seçeneğine tıklayarak, para gönderebiliyorsunuz. Burada size banka listeleri çıkacak, o bankalardan birini seçecek ve ardından da para göndermek istediğiniz kişinin sohbet butonunu açarak ona para transferi gerçekleştirebileceksiniz.