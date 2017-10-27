Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’a tam bir yıldır beklenen özellik sonunda geldi. Whatsapp kullanıcıları, yanlışlıkla gönderilen ya da gönderdikten sonra pişman olunan mesajların silinmesine imkan sağlayan özelliği heyecanla bekliyordu. Nihayet son Whatsapp güncellemesi ile o özellik geldi.

Dünya genelinde milyonlarca Whatsapp kullanıcısının en çok beklediği özellik nihayet geldi. Instagram’da olduğu gibi, artık Whatsapp’ta da gönderdiğiniz mesajları karşı taraftan da silme imkanına sahip olacaksınız. İstenmeyen ya da yanlışlıkla atılan mesajların silinmesine olanak sağlayan bu özellik, Whatsapp kullanıcıları tarafından yaklaşık bir yıldır bekleniyordu.

ARTIK İKİ TARAFTAN DA SİLİNECEK

Çok beklenen özelliğin geçtiğimiz günlerde beta sürümü yayınlanmıştı. Ancak bu özellik sadece gönderen kişinin telefonundan istenmeyen mesajları siliyordu. Son güncellemeden sonra gelen özellik ile artık iki taraftan da mesajların silinmesi mümkün olacak. Güncelleme şu anda kademeli olarak sunuluyor. Henüz dünya geneline ulaşmasa da kısa süre içerisinde dünyadaki bütün Whatsapp kullanıcılarının bu özelliği kullanmaya başlaması bekleniyor. Sadece metin mesajlarında değil, herkes için silme fonksiyonunu medya ve resimler için de kullanabileceksiniz. Ancak bu mesajları silmek için sadece 7 dakikanız olduğunu da unutmamanız gerekiyor.

WHATSAPP'TA YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN MESAJ NASIL SİLİNİR?

Whatsapp’ın söz konusu özelliğini kullanmak için önce uygulamanızın güncellenmesi gerekiyor. Daha sonra gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutun ve üst kısımda çıkan 'Sil' tuşuna dokunun. Burada karşınıza seçenekler çıkacak, 'herkesten sil' seçeneğini tıklamanız durumunda mesajı hem kendinizden hem de karşı taraftan silebileceksiniz. Bu özelliği hem birebir sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde kullanabilirsiniz.