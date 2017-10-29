29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşku ile kutlanmaya başlandı. Özel günleri atlamayan Google, Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü için hazırladığı özel logoyu Doodle yaptı.

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle hazırladı. Kişiler ve özel günler için Doodle’lar hazırlayan Google, Türk milleti için en özel günlerden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da unutmadı. Bu özel gün için Google tarafından özel bir logo hazırlandı. Diğer yandan tüm yurtta fener halayları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı.

CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 10. yıl kutlamaları sırasında verdiği 10. Yıl Nutku'nda, en büyük bayram olarak tanımlanmıştır. 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından ilan edilen Cumhuriyet, 1925 yılından itibaren, TBMM tarafından kabul edilen 628 sayılı kanun ile ülke içinde ve dış temsilciliklerde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

CUMHURİYETİN İLANI

19 Mayıs 1919’da Osmanlı hükümeti tarafından Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal Atatürk, bazı illerde kongreler düzenlemiş ve bu kongrelerde “Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesinden yola çıkarak, Ankara’da 23 Nisan 1920 günü ulus temsilcilerini Büyük Millet Meclisi’nde bir araya getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, toplanan Meclis’de ‘Meclis Başkanı’ olarak seçilmiştir. Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Ordu ve Millet, omuz omuza düşmana karşı savaşmış ve yurdu düşman işgalinden temizlemiştir. 29 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet ilan edilmiştir.