Erkeklerin doğum yapması imkansız gibi görünse de bugüne kadar bir çok kitaba ve filme konu oldu. Bu nedenle de "Erkekler doğurabilir mi?" sorusu uzun yıllardan bu yana insanların kafasını kurcalayıp durdu. Bu soruya yanıt ise yetkili bir ağızdan geldi.

Rahim nakli son yıllarda dünya genelinde başarılı bir şekilde uygulanıyor. Hatta bu yöntemle 8 bebek dünyaya geldi. Rahim nakli yapılmasının mümkün olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu defa akıllara “ Erkekler de rahim nakli ile doğurabilir mi?” sorusu gelmeye başladı. Bu soruya Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Richard Paulson’un verdiği yanıt ise oldukça konuşulacağa benziyor.

RAHİM NAKLİ İLE ERKEKLER DE DOĞURABİLİR

Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Richard Paulson, Teksas eyaletinde katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, erkeklere rahim naklinin yapılabileceğini, erkek vücudunda rahim için gerekli boşluğun bulunduğunu söyledi. Damar yapısı konusunda kadın ve erkeklerde bir fark bulunmadığını söyleyen Richard Paulson, erkek vücuduna nakledilecek bir rahimde bebeklerin gelişimini tamamlaması için uygun ortamın bulunduğunu söyledi. Amerikan Üreme Merkezi Başkanı Richard Paulson, nakilden sonra erkeklerin hamile kalabileceğini, bebeğin de sezaryen doğum yöntemi ile dünyaya getirilebileceğini söyledi. Büyük tartışmaları da beraberinde getiren bu açıklamanın ardından, şimdi dünyanın geleceği ile ilgili farklı farklı teoriler konuşulmaya başlandı.