Gaziantep'te kimliği belirsiz kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bahçesine atılan piknik tüpü vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu. Güvenlik güçleri olay yerine gelirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanlarının yaptığı kontrollerinin ardından tüpün boş olduğu belirlendi.

Fevzi Çakmak Bulvarında bulunan Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumunun bahçesinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişilerce bahçeye atılan piknik tüpü nedeniyle panik yaşandı.

BOMBA İMHA UZMANLARI BÖLGEYE GELDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevrede park halinde bulunan araçlar kaldırılırken, vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tüpün boş olduğunu belirledi. Tüp, polis tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü. Tüpün kurumun hemen yanında bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına girmek isteyen bir aracın sürücüsü tarafından SGK’nın bahçesine bırakıldığı bilgisine de ulaşıldı.