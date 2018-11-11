Alan bilgiye göre Edirne'de Atatürk'ün ölümünün 80 yılı nedeniyle düzenlenen törende saygı duruşu sırasında hazır Türk hakkında hakaret içeren sözler söyleyen 21 yaşındaki Emine Ş. gözaltına alınmıştı.

Atatürk'e hakaret içeren sözler söyleyen ve alanda bulunan polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınan 21 yaşındaki öğrenci olduğu öğrenilen Emine Ş, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne adliyesine sevk edildi. 21 yaşındaki öğrencinin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" Suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Çocukların öğrencinin Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

10 Kasım Atatürk'ün 80 ölüm yıldönümü nedeniyle Dün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de anma törenleri düzenleniyordu. Edirne'de törenlerin düzenlediği alanda üzerinde çarşaf olan bir kadın törenleri provoke etmeye ve Atatürk aleyhine sloganlar atmaya başladı. “Atatürk ilah değildir” şeklinde slogan atan kadın, Törenler sırasında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tarafından anında gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kendisini gözaltına aldığı sırada da yine Atatürk'ün ilah olmadığını söylemeye devam eden kadının üst araması yapılırken üstünde bir şey olmadığını sadece çantası olduğunu söylemesi dikkat çekti. 10 Kasım törenleri provoke etmeye çalışan 21 yaşında öğrenci olduğu öğrenilen genç kız Hemen tören alanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan genç kız daha sonra adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından Atatürk'ün hatırasına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.