Atatürk Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Bagajları Taşıyan araçlar uçak içlerinde Temizlik yapmaya giden personeli Taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Atatürk Havalimanı'nın iç bölümünde uçak içleri temizlemeye giden temizlik personelini Taşıyan servis aracı ile bagajları taşıyan araç kafa kafaya çarpıştı. Apronda yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Aprona giren ambulanslarla yaralılar Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

APRONDA YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri ve ramp TGS ye ait traktör ile uçakların içini temizleme giden personellerin bulunduğu servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan personelleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Feci kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında yaşandığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Kazanın oluş biçimi ile ilgili de şu anda Atatürk Havalimanı'ndan yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.