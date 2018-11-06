Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı açıklamalar dünyanın önde gelen haber ajansları tarafından flaş gelişme olarak duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya ziyareti kapsamında başkenti Tokyo’daki ulusal basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada basın mensuplarının sorularına yanıt verirken Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Cinayet hakkında Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu önerdiğini belirten bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin bunu kabul ettiğini belirterek Bu çalışmanın sonuç odaklı olması gerektiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu İstanbul'a gelerek Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişinin talimatı kimden aldığı yönündeki soruların Hala açıklığa kavuşmadı onu belirterek bu talimatı kimin verdiğinin anlaşılması gerektiğini söyledi.

KAŞIKÇI’NIN ÖLDÜRÜLMESİ TALİMATINI KİM VERDİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin hala kaşıkçının öldürülmesi için talimatı kimin verdiği konusundaki sorulara Suudi Arabistan'dan bir yanıt alamadığını belirterek Suudi Arabistan'ın kaşıkçının cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu Türkiye'ye söylemesinin sorumluluğu olduğunu belirtti. Cemal kaşıkçının öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki defa Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bu görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Selma'nın birinin öldürülmesi talimatı verecek biri olmadığını bildiğini anlattı.

BAŞKA DELİLLER DE VAR

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı illerinde olduğunu hatırlatarak bunların bazılarını kamuoyu ile paylaşmadıklarını sadece Suudi tarafı ile paylaştıklarını söyledi. Ayrıca bakan Çavuşoğlu bu delilleri görmek isteyen ülkelere de görme fırsatı verdiklerini belirterek soruşturmanın ardından sonuca ulaştı olduğundan emin olduktan sonra konuyla da bu delillerin paylaşılacağını söyledi.