Şırnak'tan gelen son dakika haberi endişeye düşürdü. 10 Kasım töreninin hemen ardından Valilik bahçesine insansız hava aracı düşerken aynı anda 10 ayrı bölgeye insansız hava aracı düştü öğrenildi. Ayrıca düşen insansız hava araçlarının üzerinde C4 patlayıcı olduğu belirlendi.

Şırnak'ta bugün düzenlenen 10 Kasım törenlerinin hemen ardından Valilik bahçesine insansız hava aracı düştü. Tören bölgesine düşen insansız hava aracı ile birlikte aynı anda kentte 10 ayrı Askeri bölgede insansız hava aracının düştüğü tespit edildi. Yapılan İnceleme sonucunda düşen insansız hava araçlarının üzerinde C4 patlayıcı olduğu belirlendi.

ÜSTLERİNDE PATLAYICI VARDI

Şırnak'ta Bugün sabah saatlerinde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninin hemen ardından Valilik bahçesinde ki tören alanına ve 23 Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine 2 insansız hava aracı düştü. Düşen insansız hava araçlarında yapılan İnceleme sonucunda çivi ve metal parçaları ile güçlendirilmiş C4 patlayıcı bulundu. Şırnak Valiliği bahçesinde törenin hemen ardından protokol in ayrılması ile birlikte İHA’ların düşmesi sonucu Adeta facianın eşiğinden dönüldü.

10 AYRI NOKTAYA DÜŞTÜ

Valilik binasının yanı sıra 23 Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisi de dahil olmak üzere kentte bulunan 10 ayrı noktaya aynı anda insansız hava aracı düşmesi paniğe neden oldu. Olayla ilgili olarak ekiplerinin başlattığı çalışmalar hala devam ediyor. İnsansız hava araçlarının PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım terörist sabote etmek amacıyla gönderildiği düşünülüyor.