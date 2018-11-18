Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3110 Sokak ta bir çocuk parasında dün akşam 17.30 sularında yaşanan korkunç olay da bir köpeğe ait olduğu düşünülen kesilmiş Patiler bulundu. Ceren Köse isimli kadın okuldan geldiği sırada oğlunu çocuk parkına götüdü. Parka girdiği sırada bir hayvana ait kesilmiş body ve bacaklarını olduğunu fark eden kadın şok oldu. Köse, kesilen Parti ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anladıktan sonra Park'ın içerisindeki oyun aletlerinde bulunan kaydırakların tümünde dekan olduğunu fark etti.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Ceren Köse olayın şokunu atlatan masken önce kedi patisi zannettiklerini eğilip baktıktan sonra da köpek patisi Olduğunu anladıklarını söyledi. Patilerin etrafında kedi ve köpeklere olduğunu parkada oyun oynayan çocuklar olduğunu söyleyen kadın gidip baktıklarında bütün kaydıraklardan olduğunu gördüklerini dile getirdi. Olayı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini fakat bir hayvansever olarak yakalanmasını İstediğini söyleyen genç kadın bu vahşiliği yapan sadece hayvana değil çocuklara ve kadınlara da yapabileceğini dile getirdi. Parklara kamera takılması gerektiğini söyleyen kadın aynı zamanda bekçilerinde gezmesi gerektiğini dile getirdi. Kadının durumu haber vermesi üzerine konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.