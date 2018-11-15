Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayının ortasında Soğuk kış günlerinin kendisini iyiden iyiye göstereceğini duyurdu. Yurdun büyük kesiminde Soğuk hava ile birlikte kar yağışları da başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasında ise birçok ilde sağanak yağışların etkisini göstermeye başladığı belirtildi. 2 Valilik kar yağışının etkili olmasının ardından açıklama yaparak Okulların tatil edildiğini duyurdu. Bugün İstanbul için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yarından itibaren asıl kar yağışının yurdu etkisi altına alacak belirtilirken herkes aynı sorunun yanıtını merak etmeye başladı. İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’DA KAR BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayının ortasında olduğumuz Bugünlerde hava durumu raporlarını son dakika olarak yayınlamaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere de kar yağışının etkili olacağının belirtilmesinin ardından bazı illerde kar görülmeye başlandı. Bugün internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar uyarısı yaptı. İstanbul için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden hem de İBB den yapılan açıklamalarda İstanbul'da bugün öğleden sonra şiddetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasının ardından yoğun kar yağışının başladığı Bayburt'ta bugün okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Bayburt'ta okulların 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de yoğun kar yağışı etkili olurken Burada da okulların 2 gün tatil olduğu açıklandı.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Diğer yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklenirken kar beklenen illerden biri de Ankara oldu.