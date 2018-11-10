Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin her yerinde vefatının 80. yılında düzenlenen törenlerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet Erkan'ı da Anıtkabir’deki anma törenine katıldı. Aslanlı yolda kortej yürüyüşü yapan devletin Zirvesi daha sonra Atatürk'ün mezarının yer aldığı bölüme geçti. Ay yıldızlarla hazırlanmış Çelenk Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk'ün mezarına bırakıldı. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve saat 09.05 de bütün Türkiye'de olduğu gibi Anıtkabir'de de hayat durdu. Yurdun dört bir yanında sirenler çalmaya başlarken Anıtkabir'de Türk bayrağı yarıya indirildi. Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve yazdığı mesajı okudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANITKABİR DEFTERİNE YAZDIĞI MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterine şu mesajı yazdı;

"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kuruluşu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici behahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

İSTANBUL’DA ADRES DOLMABAHÇE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılında İstanbul'da da törenler düzenlendi. Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'na sabahın erken saatlerinden itibaren Ziyaretçiler Akın etmeye başladı. Dolmabahçe Sarayı'na gelen Ziyaretçiler Atatürk'ün hayatını kaybettiği yatağa Karanfil bıraktı.