Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Su Ürünleri araştırma ve uygulama merkezi ile birlikte Ziraat Fakültesinde "Balık Ankara'da da Yenir" temalı bir Festival düzenlendi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Festivalde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük balıkçı olduğunu belirterek sözlerine başladı. Egeli olduğunu söyleyen bakalım Bakan Pakdemirli, hayatı boyunca Ankara'nın da aralarında bulunduğu 3 büyük kentte yaşama fırsatı bulduğunu fakat en lezzetli balıkları her zaman Ankara’da yediğini söyledi. Haftada iki günden daha fazla yiyecek kadar balığı çok sevdiğini söyleyen bakan Pakdemirli, "Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye’nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim." ifadelerini kullandı.

“BALIK TÜKETİMİNİ ARTTIRALIM”

Yıllık ortalama bir milyar dolar balık ihracatı olduğunu ve bunun 2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirten bakan Pakdemirli, "Bu işin yapılabilirliği var, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. 280 bin ton olan su ürünleri üretimimizin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatını vermiştim. Bu hızla gidersek, 2023 olmadan 600 bin tona çıkabiliriz. 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yiyormuşuz, bu rakam etle aynı. Şimdi ise 5,5 kilograma düşmüş. Demek ki bu alanda gidecek yolumuz, yiyecek çok balık öğünümüz var. Sağlıklı olmak, lezzet arıyorsak, balık tüketimimizi artırmamız lazım." diye konuştu.