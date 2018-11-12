Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayının kendini hissettirmeye ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağını duyurdu. Yurt genelinde yeni haftada soğuk hava hakim olacak. Kasım ayı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken Doğu Anadolu Bölgesi'nde Salı günü itibariyle Kar yağışı bekleniyor. Ayrıca kar yağışının İstanbul'un kapısına kadar dayanacağım belirtilirken Bolu'da perşembe ve cuma günleri kar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu açıkladı. Bugün Türkiye genelinde hissedilen soğuk hava Bütün hafta boyunca yurt genelinde etkili olacak. Karadeniz bölgesinde Pazartesi günü yağışlı hava etkisini gösterirken Cuma gününe kadar sanat yağışının devam edeceği belirti. Ardahan Kars Erzurum ve Bayburt ise salı gününden itibaren kar yağışlı olacak. Türkiye'de güneşli hava sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen İstanbul'da sağanak yağış beklendiği öğrenildi.

KAR İSTANBUL’UN KAPISINA DAYANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporlarına göre kar İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. İstanbul'da Kar yağacak mı sorusuna meteorolojiden Henüz bir yanıt gelmezken Yurdun büyük bölümünde Cuma günü itibariyle soğuk havanın kendini hissettireceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Hafta boyunca sağanak yağış ve kar birçok ilde etkili olurken Anadolu illerinde etkisini arttıracak olan kar yağışı Cuma günü itibariyle İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Çünkü perşembe ve cuma günleri İstanbul'un Kapı komşusu olan Bolu'da kar yağışı bekleniyor.