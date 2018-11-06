Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'da Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. ABD ile Türkiye ilişkilerinde sorunun sadece rahip Brunson Olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, Böyle bir sorunum hiç olmadığını ve bundan sonra da olacağını düşünmediğini dile getirdi. Brunson konusunun sadece yapay bir günde mi olduğunu dile getiren Oktay, Bankalara uygulanan yaptırım da yapay bir gündem olduğunu söyledi. Yatırımlarla Türkiye'nin anında cevap verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin de onların bankaları ile ilgili yaptırım kararı aldığını dile getirdi.

“İRAN’A KARŞI YAPTIRIMLARA TÜRKİYE’NİN TUTUMU AÇIK”

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar ağırına Türkiye'nin tutumunun açıkça ifade edildiğine dikkat Çekerek Türkiye'nin Rusya ile çok sıkı yakın ilişkileri olduğunu ve bunun ABD'ye de söylediklerini dile getirdi. İdlib konusunda da Türkiye'nin tavrını kutu çok net olarak koyduğunu belirten Fuat Oktay Türkiye'nin yaptığının bir inatlaşma olmadığını anlattı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay burada Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken cinayetin uluslararası boyutta her tarafı dökülen ve hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olayı olduğunu söyledi. Türkiye'nin devlet ciddiyetini koruyarak bütün şeffaflığı ile konuya yaklaştığını belirten Fuat Oktay, Kaşıkçı’nın cesedinin asitle eritildiğine dair ses kayıtları olduğunu ve bunun açığa çıkarılması gerektiğini savundu.