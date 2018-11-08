Öz babasının 10 yıl boyunca taciz ve istismarına maruz kalan genç kız olayı kimselere anlatamazken utanmaz baba daha da ileri giderek kızına aşk mektubu yazdı. Mektubu gören genç kız parçalayarak çöpe attı. Çöpte mektup olduğunu fark eden anne parçaları birleştirince kızının 10 yıldan beri yaşadığı zulmü öğrendi. Durumu genç kızın amcalarına haber veren anne ve Amcalar olayın üstünü örtmedi ve karakola giderek babayı şikayet etti. Altına alınan Baba cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YAŞINDA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre genç kız henüz 15 yaşındayken annesi kardeşine hamile olduğu için hastanedeydi. bu sırada evde öz babası 15 yaşındaki genç kıza tacizde bulundu. Henüz çocuk yaşlarda başlayan istismar ve taciz 10 yıl boyunca devam etti. Çok utanan genç kız durumu Hiç Kimseye anlatamadı.

TACİZ HALA BİTMEDİ

Bu süre içerisinde genç kız üniversiteye başladı bitirdi öğretmen olarak işe başladı fakat taciz hala devam etti. Baba bununla yetinmeyerek Öz kızına aşk mektubu yazıp odasına bıraktı. Içerisinde utanç verici ifadeler olan mektubu yırtıp çöpe atan genç kızın annesi çöpte mektubu görerek parçaları birleştirdi ve 10 yıllık istismarı üzerine çıkardı.

ANNE VE AMCALARI ARKASINDA DURDU

Genç kıza annesi amcaları ve babaannesi sahip çıkıp tacizci babayı Karakola ihbar etti. Yıllar Boyunca yaşadığı zulmü karakolda verdiği ifadede anlatan genç kız 15 yaşından beri babasının kendisine tacizde bulunduğunu 16 yaşında intihar etmeye kalktığını psikolojik tedavi gördüğünü ve kendisine bunları yaşatan babasından şikayetçi olduğunu söyledi. Tacizci Baba gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede mektuptaki o ifadeleri kızına duygusal düzgünlüğünü göstermek için yazdığını iddia etti. Baba hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.