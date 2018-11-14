Son dönemlerde haberlerde sık sık bazı Taksi şoförleri ile müşteriler arasında yaşanan olaylara ilişkin detaylar görüyoruz. CNN Türk muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serdar Çetin bir taksi şoförü ile bir araya gelerek yapılan hileleri gün yüzüne çıkardı. Adının açıklanmasını istemeyen Taksi Şoförü bazı taksi sürücülerinin hileli yollara nasıl başvurduğunu tek tek anlattı. Taksi şoförünün anlattıkları gerçekten akıllara durgunluk verdi.

CNN Türk muhabiri tarafından yapılan Haber'de taksi şoförünün itirafları gündeme gerçekten bomba gibi düşecek cinsten. Adının açıklanmasını istemeyen Taksi Şoförü hilelerle ilgili bildiği her şeyi anlatırken turistlerden fazla para alınması ile ilgili olarak Taksim'den Sultanahmet'e 50 dolara giden taksi sürücüleri olduğunu söyledi. Turistlerin çok olduğu bölgelerde bunun hep yaşandığına dikkat çeken taksi sürücüsü özellikle Sultanahmet Taksim Aksaray ve Sirkeci gibi bölgelerdeki vatandaşların dikkat etmesini istedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİLE VAR

Taksi Şoförü Durağı ayrı plaka sahibini ayrı para vermekten yapıldıklarını belirterek Normal şartlarda taksi sürücülerinin turist beklediğini sigortalarını bile kendi ceplerinden ödediklerini söyledi. Plaka sahibini 250 lira gibi bir para ödemeleri gerektiğini dile getiren taksi sürücüsü 12 saatte bunu kazanabilmek için mecburen hile yaptıklarını itiraf etti. Özellikle çocuklu ve bebek arabalı müşterilerin indir bindir sırasında zaman kaybı yaşadığını söyleyen taksi sürücüsü Bu nedenle böyle Yolcuları almak istemediklerini dile getirdi. Ismi açıklanmayan taksi sürücüsü uyuşturucu kullanan Sabıkalı ve hatta kadın satan kişilerin bile taksi şoförlüğü yaptığını dile getirdi.

TAKSİMETRE HİLELERİ

Taksimetre nasıl hile yapıldığını da tek tek anlatan taksi sürücüsü direksiyonun önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını taksi sürücülerinin çok iyi bildiğini söyledi. Genellikle trafiğin yoğun olduğu sıralarda ya da kırmızı ışıkta taksimetre 5 lirada iken birden 50 liraya yükselebildiğini belirten taksi sürücüsü aynada taksimetre varsa vatandaşların içinin rahat olmasını gerektiğini dile getirdi.