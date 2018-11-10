Milli Savunma Bakanlığı olayın ardından yaptığı ilk açıklamada 25 askerimizin yaralandığını ve 7 askerimizin kayıp olarak arandığını duyurdu. Patlamanın hemen ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde genelkurmay başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye hareket etti. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Şemdinli ilçesi Ortaklar süngütepe üs bölgesinde top atışı sırasında arızalı mühimmatın infilak ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında çok detaylı bilgi verilmezken mühimmatın iflas etmesi sonucu yaralı askerlerin olduğu açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Hakkari’de yaşanan patlama ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada kazaya ilişkin bilgiler verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari'de bir üst bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendiren kaza meydana geldiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 25 Kahraman askerin yaralandığı ve askerlerin süratle hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 7 Kahraman mehmetçiğe ise ulaşma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

7 ASKER ŞEHİT OLDU, 25 ASKER YARALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu akşam saatlerinde Fransa ziyareti Öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek Hakkari'de meydana gelen patlamada 7 askerimizin Şehit olduğunu 25 askerimizin ise yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek mühimmatının kullanım suresinin geçtiği konusunda bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.