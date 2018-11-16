Meteoroloji Genel Müdürü Volkan mutlu Coşkun bir son dakika açıklaması yaparak Türkiye üzerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava sisteminin Bugün de kuzey ve Doğu kesimlerde etkili olacağını daha sonra cumartesi günü Yurdu Terk etmeye başlayacağını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta sonundan itibaren Batı bölgelerde Orta Karadeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Coşkun Türkiye'de yaşanması muhtemel hava olayları hakkında bilgi verdi. Coşkun, İklimin bir yerde uzun bir zaman periyodu içerisinde her gün gerçekleşen Hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade ettiğini belirterek, Bugünün hava durumunun bilinmesi ve bunun geçmişte farkının ortaya konulabilmesi durumunda gelecek planlarını yapılabileceğini söyledi. Coşkun açıklamasının devamında bu kapsamda uzun dönemli periyoda bakıldığında Türkiye'nin 1981 2010 yılları arasında Kış mevsiminde ortalama sıcaklığının 3,6 derece olduğunu belirterek 2017-2018 kışı ortalamasının ise 6,4 derece ile mevsim normallerinin 2,8 derece üstünde seyrettiğini söyledi. Coşkun 37 yıllık veriler göz önünde bulundurulduğunda Kış mevsiminde yaşanan sıcaklık değerlerinde artış gözlendiğini dikkat çekerek geçtiğimiz Kış mevsiminde ortalama sıcaklıkların sadece Bolu ve Karabük'te mevsim normallerinde olduğunu diğer Bölgelerde mevsim normallerinin üstünde çıktığını söyledi.

YURDU TERK EDECEK

Son günlerde Türkiye üzerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava hakkında da konuşan Coşkun, Yağışların Bugün de Türkiye genelinde etkili olacağını daha sonra cumartesi günü Yurdu Terk etmeye başlayacağını söyledi. Coşkun açıklamasının devamında Yurdun daha sonra Akdeniz bölgesinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti.