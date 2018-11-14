Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete giden ve bu sırada bir işçinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden disk bağlı lastik iş Genel başkanı Abdullah karacan için sendikanın İzmit’te bulunan Sosyal Tesisleri’nde cenaze Töreni düzenlendi.

YÜZLERCE SENDİKA ÜYESİ KATILDI

Karacan’ın cenazesi Sakarya Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesinden alınarak İzmit’teki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze lastik iş Sosyal Tesisleri’ne götürüldü. Burada yapılan tören sırasında Abdullah Karacan’ın eşi Tülay karacan çocukları ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Törende yaptığı konuşmada Karaca’nın lastik iş Sendikasının zor günlerden bu duruma getirdiğini belirterek lastik işçilerinin şartlarını iyileştirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karacan için düzenlenen cenaze töreninde dua okunması ve helallik alınması sırasında aile ve Törene katılan çok sayıda işçinin duygulandırdı görüldü. Yapılan cenaze törenine ardından Karaca’nın maaşı Fevziye camisine götürüldü. Burada yapılan cenaze törenine Karaca’nın ailesi ve yakınları Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak parti Kocaeli milletvekili Mehmet Akif yılmaz Büyükşehir belediye başkan Vekili Zekeriya Özak, CHP İzmir milletvekili Kani Beko, Belediye başkanları siyasi partilerin ve sendikaların temsilcileriyle sendika üyesi çok sayıda vatandaş katıldı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden sendika başkanının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.