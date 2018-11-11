Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin personel alımı sayısına da yer verildi. Yayınlanan kitapçığa göre diyanet işleri başkanlığına 2019 yılında Toplam 6 bin 100 personel alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında 50 Kur'an kursu öğreticisi, 50 müezzin - kayyım ve 100 İmam - Hatip Kadrolu şekilde işe alınacak. Bunun yanı sıra sözleşmeli olarak diyanet işleri başkanlığına 2019 yılında 4 bin imam-hatip, bin 500 Kur'an kursu öğreticisi ve 400 müezzin-kayyımı alımı yapılacak. Bu rakamlara göre diyanet işleri başkanlığına 2019 yılında alınacak personel sayısı toplamda 6 bin 100 olacak.

ALIMLAR SINAVLA YAPILACAK

Diyanet İşleri başkanlığında boş olan kadrolar için alımlar sınavlarla yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan sınavlara katılan ve başarılı olan personelin atama işlemleri Bu sayede gerçekleşecek. Ayrıca yıl boyunca kadroların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro Yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar da devam edecek. 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında bulunan vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerinin Etkin düzenli ve koordineli şekilde verilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde Ateş Çelik Müşavirlik ve koordinatörlük kurulmasına ilişkin işlemlerinin de devam edeceği öğrenildi.