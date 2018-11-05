Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta başında yurdun kuzey ve Doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğrusu Doğu Anadolu'nun güneye Kahramanmaraş Osmaniye ve Hatay çevreleri sağanak yağışlı Diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve Doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Anadolu'nun güneye Adana'nın doğrusu Güneydoğu Anadolu Kahramanmaraş Osmaniye ve Hatay çevrelerinde ise sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde Yarın akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri iç Ege ve Marmara Bölgesi'nde ise yarar Sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun Güney kesimlerinde hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında düşüş görülecek. Diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden etmesi beklenen Rüzgar hafif ve ara sıra orta şiddette olacak.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde;

İstanbul 21 derece parçalı bulutlu

Ankara 20 derece parçalı ve az bulutlu

İzmir 24 derece az bulutlu ve açık

Bursa 22 derece bu sabah ve Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor gündüz saatlerinde ise parçalı bulutlu

Adana 26 derece parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren Adana'nın doğrusu sağanak yağışlı.