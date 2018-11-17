Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Hoşdere, Başakşehir, Kayaşehir, baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler." dedi.

5 MİLLET BAHÇESİ AÇLDI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Hoşdere Kayaşehir Başakşehir Çırpıcı ve baruthane millet bahçeleri açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Açılışlarını yapmak üzere bir araya geldiğimiz; Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin şehrimize, ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacağımız Hasan Küçükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel eserlerin inşasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.”Ifadelerini kullandı.

SÖZ VERDİK YAPTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamanın devamında 100 günlük icra programı içerisinde yer alan tariflerden birinin de millet bahçeleri olduğunu belirterek, “Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz yapacağız. Başahşehir Millet bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerinde, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır.” dedi.