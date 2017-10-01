Giresun’da gece saatlerinde otomobil ve kamyonun kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü.

Bu gece saatlerinde Giresun merkez ile Duroğlu beldesinin 4. kilometresinde yaşanan trafik kazasında Hüseyin Kılıçaslan idaresindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı yönden gelen A.C.Ö yönetimindeki 28 K 7167 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü Kılıçaslan ile arkadaşları Halis Tanış ve Şahin Yapıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

CESETLER 2 SAAT SONUNDA ÇIKARILDI

Kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cesedini araçtan çıkarmak için Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2 saat çalıştı. Cesetler, uzun çabalar sonucu araçtan çıkarılarak Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.