ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan bir konsere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar rastgele kalabalığın üzerine ateş açarken, korkunç saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14’ü ağır, 70 kişi yaralandı. Sosyal medyada olay anına dair çok sayıda görüntü yayınlanırken, ağır silahla ateş açıldığına ilişkin sesler dikkat çekti. Hala konser alanının yakınlarından silah sesleri yükseldiği öğrenildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen bir müzik festivaline katılan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Mandalay Bay Oteli yakınlarında düzenlenen saldırıda 14’ü ağır 70 kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları, saldırganların kaç kişi olduğu konusunda bir şey söyleyemiyor.

AĞIR SİLAH SESLER YÜKSELDİ

Olay anına dair sosyal medyada paylaşılan videolarda, kalabalığa otomatik silahlarla ateş açıldığı duyuluyor. İnsanlar panik içerisinde olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Las Vegas'ın bazı yerlerine girişler olayın ardından kapatıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAYIN UYARISI

Yetkililer, insanların saldırı yapılan bölgeden uzak durması gerektiğine dikkat çekerken, Saldırganın hala yakalanmadığını belirtti. Ayrıca polisten, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması yönünde de uyarılar geldi.

OTELİN 32. KATINDAN MI ATEŞ EDİLDİ?

Reuters haber ajansının geçtiği ilk bilgilerde, otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise silahlı iki kişinin ateş açtığı belirtilmişti. Olaydan sonra Resmi Twitter hesabından Las Vegas polisi de bir açıklama yaparak, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gösteriniz" dedi.