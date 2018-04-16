Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ve İran’la gerçekleşen 3’lü zirveye katılmak istediğini ancak toplantıya dahil edilmeyince gelmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yaparak önemli konulara değindi.

‘NATO’DAN TERÖRLE MÜCADELEYE DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ’

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye’de Ankara’ya yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin yeni üyelerle beraber NATO’nun genişlemesinden yana olduğunu belirterek NATO’dan terörle mücadele konusunda daha çok destek beklediklerini aktardı. Ankara ziyaretinde bulunan Stoltenberg’in bu konuda Türkiye ile aynı anlayışta olduğunu belirten Çavuşoğlu, ‘Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz.’ diyerek en net açıklamalarda bulundu.

MACRON’A SERT TEPKİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalarıyla ilişkilide konuşan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı açıklamaların farklı ülkeler tarafından yalanlandığını söyleyerek ‘Bir Cumhurbaşkanı’na yakışır açıklamalar bekliyoruz.’ dedi. Macron’un Rusya ve İran ile yapılan zirveye katılmak istediğini söyleyen Çavuşoğlu, söz konusu 3’lü toplantıya dahil olmaması sonucunda zirveye gelmediğini ve bu olayların Duma’daki saldırı öncesinde yaşandığını belirtti. ‘Biz başından beri kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız’ diyen Mevlüt Çavuşoğlu, bu konuda kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceklerini aktardı.