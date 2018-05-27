Türkiye ve ABD dışişleri bakanları 4 Haziran tarihinde Washington'da bir araya gelecek. Görüşme öncesinde Menbiç için yol haritası da belirlendi. Yapılan anlaşmaya göre, 4 Haziran'da yapılacak toplantıda iki taraf arasında uzlaşma sağlanırsa terör örgütü PKK Menbiç’ten çekilecek, bölgede Türk askeri ve ABD askeri birlikte güvenliği sağlayacak.

Türkiye ve ABD arasında dönem dönem krize neden olan Suriye'deki anlaşmazlıklardan biri olan Menbiç konusunda Ankara'da 3 gün önce yapılan Türkiye ABD yetkilileri arasındaki görüşmede 4 Haziran'da Washington da iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmenin yol haritası belirlendi. Washington da 4 Haziran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mike Pompeo arasındaki görüşme Ankara'nın istediği yönde şekillendi. Menbiç formülüne göre terör örgütü PKK bölgeden çekilecek Türk ve ABD askeri güvenliği birlikte sağlayacak. İki bakanın Anlaşması durumunda yol haritasındaki bu çok önemli unsur devreye girecek.

4 HAZİRAN’DA BİR ARAYA GELECEKLER

Dışişleri Bakanlığı önceki gece bir açıklama yaparak, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için iki taraf arasında yol haritasını ana hatlarını belirlendiğini duyurdu. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada 4 Haziran tarihinde Dışişleri Bakanı Ahmet Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Washington’da bir araya geleceği belirtildi. Konu hakkında Hürriyet gazetesini açıklama yapan bir yetkili ise yol haritasının büyük ölçüde Ankara'nın istediği yönde belirlendiğini belirterek, iki bakanın aralarında Anlaşması durumunda bölgede istikrarın sağlanacağını dile getirdi.