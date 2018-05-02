İngiltere’de erkek arkadaşını cinsel ilişki sırasında bıçaklayarak öldüren bir kadın sürekli olarak şiddet içeren videolar izlediği ve erkekleri kurban etmeyi kendisine takıntı yaptığı öğrenildi.

Olay, İngiltere Wigton şehrinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki Zoe Adams isimli genç bir kadın Kieran Bewick isimli sevgilisini cinsel ilişki fantezisi iddiasıyla yatağa bağladı.

PALYAÇO KIYAFETİ GİYİP BIÇAKLADI

İddialara göre Kieran ilk olarak genç kadının cinsel ilişki isteğini kabul etmedi ancak Zoe, ilişki için ısrarlı oldu ve sevgilisini yatağa bağlayarak üzerine palyaço kıyafeti giydi ve eline aldığı yastığı adamın yüzüne bastırmaya başladı. Sevgilisinin tedirgin olması üzerine, ‘Güven bana sana zarar vermeyeceğim.’ diyen Zoe, arkasında tuttuğu bıçağı adama saplamaya başladı.

TAM 5 KEZ BIÇAKLADI

Sevgilisine elindeki bıçakla vahşice saldıran Zoe’nin tam 5 bıçak darbesiyle sevgilisini yaraladığı ve olayın ardından büyük bir soğukkanlılıkla odadan çıktığı öğrenildi. Aldığı bıçak darbeleri sonrasında yaralı şekilde acı içinde sokağa fırlayarak çevreden yardım isteyen talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında gözaltına alınan Zoe’nin ne ceza aldığıyla ilgili bir bilgiye ulaşılamazken bıçaklı saldırıya uğrayan Kieran verdiği ifadede, Zoe’nin kendisine sürekli farklı fantezileri olduğunu söylediğini ve bir erkeği bağlayarak cinsel ilişkiye girmekten ve onu kurban etmekten zevk duyduğundan bahsettiğini belirtti.